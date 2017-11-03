Бейонсе сыграет львицу в мультфильме "Король лев"

Информация об этом была подтверждена официально, передает CNN.

Известно также, что главного героя Симбу сыграет Дональд Гловер, а его отца - Джеймс Эрл Джонс.

Также в ленте снимутся Чиветел Эджиофор, Джон Оливер, Сет Роген, Элфри Вудард. Режиссером картины выступит Джон Фавро.

Ожидается что картина выйдет на широкий экран летом 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival". Отметим, что конкурсный фестиваль длился с 26 по 28 октября. В частности, на нем были представлены обе части киноленты.