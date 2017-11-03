04:00 03.11.2017 | Культура | Новости
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Бейонсе сыграет львицу в мультфильме "Король лев"

Американская певица Бейонсе получила роль в ремейке анимационного фильма "Король лев". В новой экранизации певица появится в образе львицы по имени Нала.

Бейонсе сыграет львицу в мультфильме

Информация об этом была подтверждена официально, передает CNN.

Известно также, что главного героя Симбу сыграет Дональд Гловер, а его отца - Джеймс Эрл Джонс.

Также в ленте снимутся Чиветел Эджиофор, Джон Оливер, Сет Роген, Элфри Вудард. Режиссером картины выступит Джон Фавро.

Ожидается что картина выйдет на широкий экран летом 2019 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival". Отметим, что конкурсный фестиваль длился с 26 по 28 октября. В частности, на нем были представлены обе части киноленты.


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