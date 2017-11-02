Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третье - жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая в этом году отметилась активной благотворительной деятельностью, сообщает Forbes.

Отмечается, что Хиллари Клинтон, с 65 позиции переместилась на 67 место.

В нынешний рейтинг попала также королева Великобритании Елизавета II (26-место) и дочь президента США Иванка Трамп (19-е место). Их обошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (8-е место) и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини (17-е место).

Кроме того, в рейтинг самых влиятельных женщин вошли певица Бейонсе, общественный деятель и ведущая Опра Уинфри, президент Литвы Даля Грибаускайте, представитель США в ООН Ники Хейли и писательница Джоан Роулинг.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", власти Саудовской Аравии заявили, что проведут специальную реформу, которая разрешит женщинам посещать еще больше общественных мест. Реформу инициировал коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, который считает, что страна более не должна ограничивать свое населения, а особенно женщин, в праве передвижения и отдыха.