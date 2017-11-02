Хэллоуин 2017: Ким Кардашьян примерила образ Мадонны - ФОТО

Об этом сообщает журнал Vogue.

По словам Кардашьян, образ Шэр она выбрала по той причине, что очень сильно любит ее и уважает. Так, она постала в восточном стиле из золотистого расшитого шифона впечатлила даже саму 71-летнюю певицу.

"Ты выглядишь просто прекрасно, моя армянская сестричка. Мой костюм, который я называла когда-то "Мечты об Индии" подходит тебе просто идеально!" - так Шэр прокомментировала Ким.

Тем не менее чувствовать себя победительницей хэллоуинских маскарадов 2017 года, Кардашьян все же рановато. Ведь свой костюм пока что не показала главная фаворитка переодеваний - Хайди Клум. Как известно, что с года в год знаменитость производит фурор своими преображениями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп с супругой Меланией продолжили многолетнюю традицию празднования Хэллоуина в Белом доме. На лужайке у резиденции в Вашингтоне они раздали подарки детям, которые пришли в костюмах скелетов, полицейских, персонажей "Звездных войн" и динозавров.