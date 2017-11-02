Дженнифер Лопес: "Он понимает меня, как никто другой!" - ФОТО

Об этом сообщает Vanity Fair.

По словам звезды, она понимает его так, как не смог бы никто другой, и это все взаимно. Также 48-летняя Дженнифер отметила, что у них двоих были много взлетов и падений. "Мы словно близнецы. Мы оба — Львы по гороскопу, мы оба из Нью-Йорка, мы оба латиноамериканцы. И много чего еще", - признается девушка.

В свою очередь Алекс заявил, что они познакомились 12 лет назад во время одного из бейсбольных матчей, когда Джей Ло состояла в браке с Марком Энтони. Как оказалось, что пара помнит этот момент, и даже обсуждала его во время первого свидания.

По информации издания, совсем недавно Лопес приобрела новый дом в Лос-Анджелесе: "Когда мы зашли в этот дом, я поняла: хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Ты должен представлять свою жизнь и то, что хочешь в ней видеть, и я представила, как мы будем счастливы здесь, несмотря ни на что".

Очевидно, у возлюбленных есть планы на будущее, и очень серьезные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Интернете разгулялась новость о том, что якобы звездная супружеская пара Виктория и Дэвид Бекхэм решили окончаительно расстатся. Однако несмотря на это известная парочка порадовала своих поклонников новым совместным выходом в свет. Известно, что муж с женой побывали на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе.