40-летний Орландо Блум ищет жену

Соответствующие признание секс-символ сделал ведущему телешоу канала Fox Эй-Джею Каллоуэему, передает ELLE. В частности, Блум готов изменить свой социальный статус

Так, в беседе с телеведущим Эй-Джеем Каллоуэем Орландо обратил внимание на булавку собеседника. Эй-Джей рассказал актеру, что это подарок от его супруги. И тут Орландо не выдержал: неожиданно он признался, что тоже ищет жену.

"Мне нужна жена. Можете ли вы помочь мне с этим делом? Я действительно ищу жену - человека, который будет обо мне заботиться, который подарит мне такую булавку", - отметил Орландо Блум.

Стоить добавить, что актер в течение трех лет был женат на модели Миранде Керр. Однака сейчас по всей видимости Орландо Блум одинок и не испытывает радости от холостяцкой жизни.

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