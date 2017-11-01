Китайская поп-звезда записала клип с помощью искусственного интеллекта - ВИДЕО

Видеоролик за четыре дня с момента публикации успел собрать почти 300 тысяч просмотров на YouTube. Об этом пишет Mashable.

Отметим, что для клипа на песню "Дождливый день, но мы вместе" специалисты по графике научили нейросеть распознавать лицо певицы Chris Lee, следить за ее мимикой. Певице при этом даже не понадобилось одевать специальный костюм и цеплять на тело и лицо многочисленные датчики.

Однако вместо этого искусственный интеллект Intel изучил ее выражения лица из неподвижных фотографий, создал трехмерную маску лица и наложил на нее эффекты в реальном времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Intel готовит выпуск компьютера на основе искусственног интеллекта.