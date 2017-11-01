11:21 01.11.2017 | Культура | Новости
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Актер пообещал выдать педофилов Голливуда за 10 млн долларов

Популярный американский актер Кори Фельдман, который сыграл роли в фильмах "Гремлины" и "Мэверик", пообещал за 10 млн долларов раскрыть известные ему имена педофилов Голливуда.

Актер пообещал выдать педофилов Голливуда за 10 млн долларов

Об этом передает Vulture.

Отметим, что признание актер готов сделать в новом фильме, который будет снят уже в скором времени. Также Фельдман отметил, что намеревался озвучить имена педофилов в собственной автобиографии, однако по неизвестным причинам ему не позволили это сделать.

"Озвученная им сумма потребуется не только для съемок фильма, но также на адвоката и охрану для него", - отметил он.

В информации издании также сообщается, что Фельдман будучи еще ребенком подвергался неоднократно домогательствам со стороны представителей Голливуда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известного актера США Кевина Спейси лишили премии "Эмми" за заслуги в телеиндустрии из-за обвинений в сексуальных домогательствах.


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