Актер пообещал выдать педофилов Голливуда за 10 млн долларов

Об этом передает Vulture.

Отметим, что признание актер готов сделать в новом фильме, который будет снят уже в скором времени. Также Фельдман отметил, что намеревался озвучить имена педофилов в собственной автобиографии, однако по неизвестным причинам ему не позволили это сделать.

"Озвученная им сумма потребуется не только для съемок фильма, но также на адвоката и охрану для него", - отметил он.

В информации издании также сообщается, что Фельдман будучи еще ребенком подвергался неоднократно домогательствам со стороны представителей Голливуда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известного актера США Кевина Спейси лишили премии "Эмми" за заслуги в телеиндустрии из-за обвинений в сексуальных домогательствах.