01:00 31.10.2017 | Культура | Новости
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Ушел из жизни известный художник создавший костюм Дарта Вейдера

Умер британский художник Джон Молло, создавший костюм Дарта Вейдера для фантастической саги "Звездные войны".

Ушел из жизни известный художник создавший костюм Дарта Вейдера

Об этом сообщает издание The Times.

Скончался творец в возрасте 86 лет от осложнений сосудистой деменции.

Помимо костюма Дарта Вейдера Молло также создал на основе скетчей дизайнера Ральфа Маккуорри костюмы Хана Солои и принцессы Лей, а также Оби-Ван Кеноби и униформу штурмовиков.

За свою работу он был награжден премией "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".

Добавим, что помимо "Звездных войн" Молло также являлся художником по костюмам в лентах "Чужой" Ридли Скотта, "Ганди" Ричарда Аттенборо и других.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.


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