Ушел из жизни известный художник создавший костюм Дарта Вейдера

Об этом сообщает издание The Times.

Скончался творец в возрасте 86 лет от осложнений сосудистой деменции.

Помимо костюма Дарта Вейдера Молло также создал на основе скетчей дизайнера Ральфа Маккуорри костюмы Хана Солои и принцессы Лей, а также Оби-Ван Кеноби и униформу штурмовиков.

За свою работу он был награжден премией "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".

Добавим, что помимо "Звездных войн" Молло также являлся художником по костюмам в лентах "Чужой" Ридли Скотта, "Ганди" Ричарда Аттенборо и других.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.