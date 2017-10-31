11:54 31.10.2017 | Культура | Новости
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Илон Маск закрутил роман со звездой фильма "50 оттенков серого"

Миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal и глава совета директоров Tesla Motors Илон Маск с недавних пор начал встречатся со звездой фильма "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон. Об этом утверждает Celebrity Insider.

Илон Маск закрутил роман со звездой фильма

Сообщается, что молодые люди были замечены на выходных  в бразильском Рио-де-Жанейро. "Они сидели рядом за частным столом и пили шампанское. Они сидели очень близко", – говорится в сообщении источника.

По словам представителя Маска, Илон и Дакота знакомы уже очень давно и если они бы хотели встретиться, то не нужно было лететь в Бразилию.

Кстати, совсем недавно Илон Маск встречался с экс-супругой Джонни Деппа - актрисой Эмбер Херд. Однако пара рассталась, по слухам, из-за чрезмерного желания девушки ускорить свадьбу с миллиардером.

Также предпринимателя смутило прошлое Херд, и в частности - трехлетний роман с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", французский актер, который исполнил главную роль в фильме "Такси" Сами Насери прилетел в оккупированный Крым. В аэропорту Симферополя его встречали поклонники и журналисты.


 
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