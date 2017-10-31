Илон Маск закрутил роман со звездой фильма "50 оттенков серого"

Миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal и глава совета директоров Tesla Motors Илон Маск с недавних пор начал встречатся со звездой фильма "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон. Об этом утверждает Celebrity Insider.
Сообщается, что молодые люди были замечены на выходных в бразильском Рио-де-Жанейро. "Они сидели рядом за частным столом и пили шампанское. Они сидели очень близко", – говорится в сообщении источника.
По словам представителя Маска, Илон и Дакота знакомы уже очень давно и если они бы хотели встретиться, то не нужно было лететь в Бразилию.
Кстати, совсем недавно Илон Маск встречался с экс-супругой Джонни Деппа - актрисой Эмбер Херд. Однако пара рассталась, по слухам, из-за чрезмерного желания девушки ускорить свадьбу с миллиардером.
Также предпринимателя смутило прошлое Херд, и в частности - трехлетний роман с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", французский актер, который исполнил главную роль в фильме "Такси" Сами Насери прилетел в оккупированный Крым. В аэропорту Симферополя его встречали поклонники и журналисты.