Звезду "Зачарованных" обвинили в хранении наркотиков

Как сообщает Associated Press, в конце января текущего года Макгоуэн оставила личные вещи в вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Там полицейские нашли наркотические вещества, их вид и количество не раскрываются.

Согласно их словам, они порядка девяти месяцев пытались связаться со звездой, однако никаких результатов так и не удалось достичь. В результате ордер на арест был передан в национальную базу данных правоохранительных органов.

По этому поводу сама Роуз считает, что ее таким образом хотят заставить молчать о деле Харви Вайнштейна.

Они пытаются заставить меня замолчать? Был выдан ордер на мой арест в Вирджинии. Что за туфта? - возмутилась актриса в Twitter.

МакГоун является одной из главных фигуранток дела о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Актриса утверждает, что продюсер изнасиловал ее в 1997 году. Кроме того, Вайнштейн предлагал ей миллион долларов за молчание.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля".