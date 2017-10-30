"Повернення легенди": Могилевская победила в шоу "Танцы со звездами" - ФОТО, ВИДЕО

Известно, что за почетное звание лучшей танцевальной пары страны соревновались Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко. Так, в результате зрительского голосования и оценок жюри в обновленном проекте победа досталась именно Наталье.

После победы звезда выставила в Instagram фото, где она на руках у своего партнера держит главный кубок сезона. Наталья счастлива и очень благодарна всем за поддержку.

"Благодарю тебя, Господи! Благодарю Вас Зрители! Благодарю тебя Музыка и Танец ! Всех люблю б-е-з-у-м-н-о !" - написала Могилевская в своем Instagram.

Отметим, что поклонники артистки очень рады, что победила именно Могилевская. Тем не менее есть и те, которые полностью недовольны результатами шоу "Танцы со звездами 2017". Негативный поток возмущенных комментариев появился под видеороликами финальных выступлений, опубликованных на YouTube-канале шоу.

"Я голосовала почти каждый день, постоянно пополняла счет, чтобы голосовать, потому что никогда в жизни меня ничего так не впечатляло, как такие крутые танцы Нади и Жени", - пишут в сети.

Кстати, Наталья Могилевская ради этого шоу похудела на 25 кг.

Напомним, как сообщала ранее "УРА-Информ", популярного украинского певца и ведущего Дмитрия Дантеса "обчистили" в США. Именно в эту страну артист отправился с коллективом, чтобы принять участие в шоу "Еда, я люблю тебя".