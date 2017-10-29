08:30 29.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100177550:nastya

В Киеве состоялся Венский бал - ФОТО

В Колонном зале Киевской мэрии состоялся Венский бал, который был разделен на три части: две взрослые программы и одна детская.

В Киеве состоялся Венский бал - ФОТО

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Основная цель бала, который провели впервые за последние 12 лет – это благотворительность.

Деньги, собранные во время мероприятия, пойдут на нужды городского Центра реабилитации детей с инвалидностью. Для сбора средств были собраны уникальные лоты.

Также мэр Киева, Виталий Кличко, который открывал бал, отдал на аукцион свои боксерские перчатки с автографом.

"Этим балом мы открываем возможность участвовать в таких мероприятиях детям с ограниченными возможностями. В Детском Венском балу участвуют воспитанники Центра реабилитации детей с инвалидностью вместе с детьми-победителями международных конкурсов", - сказал мэр на открытии.

Примечательно, что кроме взрослой программы, был организован также бал и для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Организаторы планируют проводить подобные мероприятия в столице Украины ежегодно.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в процессе новогодних и рождественских праздников Киеве планируется обустроить европейский городок. При этом в городке будут сохранены украинские традиции новогоднего празднования. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив