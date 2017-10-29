03:00 29.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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СБУ разрешила белорусскому рэперу приехать в Украину

Певец из Беларуси Макс Корж, который посещал аннексированный Крым, может въехать в Украину, поскольку СБУ сняла запрет.

СБУ разрешила белорусскому рэперу приехать в Украину

Об этом стало известно с украинских СМИ.  

СБУ сняла запрет для белорусского певца Макса Коржа на въезд в Украину, несмотря на выступления с концертами в оккупированном Россией Крыму.

В СБУ отметили, что не обнаружили в действиях Коржа угрозы национальной безопасности, несмотря на факты посещения им оккупированного Крыма.

"Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформировано Государственную пограничную службу Украины", – говорится в официальном ответе Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада установила штраф для организаторов концертов за участие в них российских исполнителей, въезд которым в Украину запрещен. За соответствующий законопроект проголосовали парламентарии 232 голосами во втором чтении и в целом.


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