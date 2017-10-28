19:46 28.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В сети рассекретили жену известного певца Монатика - ФОТО

Поклонники известного украинского исполнителя MONATAK рассекретили в сети его супругу, которая также является директором артиста. Так, Instagram жены певца рассекретила продюсер, бывшая жена певца Потапа Ирина Горовая.

В сети рассекретили жену известного певца Монатика - ФОТО

В своем блоге она поделилась впечатлениями от сольного концерта Монатика в столичном Дворце спорта, и написала, что это заслуга его жены.

"Работать на 360 градусов, заряжать всех витамином D, быть таким искренним... я влюбилась в вашу семью этим летом и это навсегда! @irinademicheva, это все, потому что ты!" – написала Горовая, "тегнув" аккаунт Демичевой.

После этого сеть облетели фото супруги певца. Кстати, ранее MONATAK держал ее имя в секрете.

О романе Дмитрия Монатика и его директора Ирины Демичевой говорят давно, однако официально эту информацию не подтверждают. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском Дворце спорта прошла пресс-конференция на Live Show MONATIK "Vitamin D". Так, артист года по версии M1 Music Awardas MONATIK поделился с представителями СМИ подробностями завтрашнего самого большого сольного концерта.


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