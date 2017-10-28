В сети рассекретили жену известного певца Монатика - ФОТО

В своем блоге она поделилась впечатлениями от сольного концерта Монатика в столичном Дворце спорта, и написала, что это заслуга его жены.

"Работать на 360 градусов, заряжать всех витамином D, быть таким искренним... я влюбилась в вашу семью этим летом и это навсегда! @irinademicheva, это все, потому что ты!" – написала Горовая, "тегнув" аккаунт Демичевой.

После этого сеть облетели фото супруги певца. Кстати, ранее MONATAK держал ее имя в секрете.

О романе Дмитрия Монатика и его директора Ирины Демичевой говорят давно, однако официально эту информацию не подтверждают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском Дворце спорта прошла пресс-конференция на Live Show MONATIK "Vitamin D". Так, артист года по версии M1 Music Awardas MONATIK поделился с представителями СМИ подробностями завтрашнего самого большого сольного концерта.