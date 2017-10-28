Украинка рассказала о войне на мировом конкурсе красоты - ВИДЕО
Обладательница титула "Королева Украины-2017", украинка Снежана Танчук на международном конкурсе красоты Miss Grand International-2017 произнесла трогательную речь, которая касалась конфликта на востоке Украины.
Соответствующие видео пронзительной речи девушки появилось на YouTube-канале конкурса.
Так, говоря о войнах и насилии в мире, девушка еще раз подчеркнула, что Украина сейчас переживает ужасные времена.
"В моей стране четвертый год идет война! Для Украины это ужасное время! Не проходит и дня, чтобы я не думала о том, как остановить насилие! И сейчас я бы хотела сказать, не как участница международного конкурса красоты, а как будущая мать: "Остановите войну! Остановите насилие!", - отметила украинская красавица.
Вместе с тем Снежана добавила, что очень хочет, чтобы дети рождались под мирным небом и никогда не слышали слова "война".
"Вы спросите меня: "Что мы можем сделать для воцарения любви во всем мире? "Я отвечу: "Мы должны еще больше любить и уважать друг друга больше!" - добавила обладательница титула "Королева Украины-2017".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 23-летняя одесситка Диана Мироненко, которая в сентябре выиграла конкурс "Мисс Украина Земля - 2017", завоевала "бронзу" на конкурсе купальников в рамках "Мисс Земля 2017" (Miss Earth 2017).
Российского актера и певца Алексея Воробьева, сильно пострадавшего в результате ДТП, по-прежнему ждут в столице Бурятии. Конкурс красоты, в котором Алексей должен был участвовать в качестве почетного гостя, перенесли, но не отменили.