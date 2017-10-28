Я не родила детей из-за сериала "Секс в большом городе", - Ким Кэтролл

Об этом звезда рассказала в эфире ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом.

Согласно словам Кэтролл, именно из-за сераила она так смогла стать мамой. Поэтому, девушка точно решила, что больше не будет играть Саманту: "Я закрыла эту историю, и Саманту вы в моем исполнении больше не увидите", - подчеркнула актриса.

61-летняя Ким Кэтролл также отметила, что из-за плотного графика съемок, которые длились порой сутками, так и не смогла завести детей.

"Тогда мне было 40, и у меня был шанс завести ребенка с помощью ЭКО, но рабочий график не позволял. Мы снимались по 19 часов, как мне нужно было совмещать работу и ребенка в таком возрасте, я не понимала".

Однако судьба и время распорядились так, что Ким смогла свой материнский инстинкт реализовать в заботе молодых актрисах, которые годились ей в дочери. А вот с коллегами по сериалу — Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон — Ким, оказывается, никогда не была близка.

"Мы никогда не были подругами, мы были просто коллегами, а после съемок перестали общаться", - подитожыла звезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторы сериала "Секс в большом городе" сделали громкое заявление о дальнейшей судьбе героев. По их словам, продолжения истории об четырех подруг не будет и точка.