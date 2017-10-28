02:00 28.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100177484:labazovych

Гайтана впервые показала лицо 4-месячной дочки - ФОТО

Известная украинская исполнительница Гайтана несколько месяцев назад обрела счастье материнства. По этому поводу звезда решила спустя длительное время показать поклонникам свою дочку.

Гайтана впервые показала лицо 4-месячной дочки - ФОТО

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что молодая мама родила своему мужу Алексу Смарту крепкую и здоровую дочь, которую пара решила назвать Николь. 

Звезда хотя и публикует снимки дочки на своих страницах в соцсетях, однако старается, чтобы на фотографиях не было видно его лица. Однако несмотря на это певица впервые решилась опубликовать снимок с полным изображением своей малышки.

"Четыре месяца счастья. С днем рождения, Сапфир-Николь! Спасибо за то, что выбрала нас. Я так долго ждала встречи с тобой", - написала 38-летняя замужняя Гайтана Эссами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный музыкант и продюсер  Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив