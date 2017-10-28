Гайтана впервые показала лицо 4-месячной дочки - ФОТО

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что молодая мама родила своему мужу Алексу Смарту крепкую и здоровую дочь, которую пара решила назвать Николь.

Звезда хотя и публикует снимки дочки на своих страницах в соцсетях, однако старается, чтобы на фотографиях не было видно его лица. Однако несмотря на это певица впервые решилась опубликовать снимок с полным изображением своей малышки.

"Четыре месяца счастья. С днем рождения, Сапфир-Николь! Спасибо за то, что выбрала нас. Я так долго ждала встречи с тобой", - написала 38-летняя замужняя Гайтана Эссами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный музыкант и продюсер Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии.