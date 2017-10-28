Фреймут со старшей дочерью снялась для глянца в необычных образах - ФОТО

Об этом сообщили на странице издания ELLE Ukraine в Instagram. Так, в интервью Фреймут призналась, что ей эмоциально сложно наблюдать за тем, как дочь взрослеет. В частности, это случилось в момент когда Ольга увидела на подиуме 11-летнюю Злату в роли модели на детском показе SPECIALyou Fashion Day.

Вместе с тем телеведущая похвасталась успехами детей, а также рассказала, что помогает оставаться стройной.

"Диета же сама сложилась: две беременности и теперь, когда Евдокию кормлю грудью, приходится есть только полезную пищу. Маленькими порциями и часто. А диету я придумала такую: ем то, на что хочу быть похожей. Поэтому отказываюсь от сала, свинины... Такое с собой противно ассоциировать", - уточнила Фреймут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская телеведущая Ольга Фреймут родила третьего ребенка. Известная личность выложила фото, где держит в своей руке крохотную ручку своей малышке. Кроме того, на запястье у девочки видно браслет с информацией о ребенке.