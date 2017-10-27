Дуэт Потап и Настя заявили о завершении карьеры - ВИДЕО

Об этом артисты сообщили в опубликованном на YouTube-странице видеообращении.

Согласно словам артистов, они все 11 лет дарили хорошее настроение любимцам публики. В часности, Потам с Настей рассказали о том, что за этот период они выпустили пять номерных альбомов, в каждом минимум по 15 треков, а в некоторых и 20, один двухплитный альбом "Щит и мяч".

"Записали life-альбом к десятилетию "Потапа и Насти", и все это можно найти в YouTube, как и наши 29 клипов, которые мы сняли за эти 11 с половиной лет. Мы вам оставили огромное наследие!" – конкретизировал Потап.

Также Потап подчеркнул, что они вместе с Настей приготовили для поклонников кое-что интересное, однако не стал вдаваться в подробности.

"Мы и сами не знаем, сколько продлится наша пауза", – добавила Каменских в завершение речи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легендарная украинская группа "Океан Ельзи" решила сделать почти год паузы от выступлений на сцене, до следующего Дня Независимости Украины.