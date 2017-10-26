Виктория и Дэвид Бекхэм впервые за долгое время появились на публике вместе - ФОТО

Как сообщила западная пресса, в Лос-Анджелесе открыли новый салон любимого стилиста Виктории Бекхэм и Евы Лонгории Кена Пейвса. В связи с этим знаменитые люди просто не могли пропустить такое событие, поэтому появились на мерояприятии.

И Виктория, и Дэвид выбрали для случая стильные образы и смотрелись друг с другом очень гармонично, а их поклонники в очередной раз сошлись во мнении, что они невероятно красивая пара.

Кстати, знаменитая пара с удовольствием позировали фотографам. Таким образом, все слухи об их разводе разлетелись в прах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный музыкант и продюсер Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии.