15:25 26.10.2017 | Культура | Новости
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Виктория и Дэвид Бекхэм впервые за долгое время появились на публике вместе - ФОТО

В Интернете разгулялась новость о том, что якобы звездная супружеская пара Виктория и Дэвид Бекхэм решили окончаительно расстатся. Однако несмотря на это известная парочка порадовала своих поклонников новым совместным выходом в свет. Известно, что муж с женой побывали на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе.

Виктория и Дэвид Бекхэм впервые за долгое время появились на публике вместе - ФОТО

Как сообщила западная пресса, в Лос-Анджелесе открыли новый салон любимого стилиста Виктории Бекхэм и Евы Лонгории Кена Пейвса. В связи с этим знаменитые люди просто не могли пропустить такое событие, поэтому появились на мерояприятии.

И Виктория, и Дэвид выбрали для случая стильные образы и смотрелись друг с другом очень гармонично, а их поклонники в очередной раз сошлись во мнении, что они невероятно красивая пара. 

Кстати, знаменитая пара с удовольствием позировали фотографам. Таким образом, все слухи об их разводе разлетелись в прах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный музыкант и продюсер  Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии.


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