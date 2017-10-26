Ушел из жизни известный американский актер

Как передает Аssociated Press, актер умер во сне.

Отметим, что Роберт Гийом за свою карьеру дважды удостаивался премий "Эмми". А вот саму популярность он получил из-за исполнения заглавной партии в музикле "Призрак оперы". Известно также, что Гийом сыграл в большом количестве поставленных на Бродвее спектаклей.

Телевизионные премии "Эмми" он получил за свои роли в ситкомах "Мыло" и "Бенсон", сообщает Аssociated Press. Он также озвучил гамадрила Рафики в знаменитом мультфильме "Король Лев".

Сейчас жена погибшего вспоминает, что Роберт очень любил играть музыку и смешить людей, а особенно ценил свою роль Рафики в мультфильме"Король Лев" 1994 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 47 лет ушел из жизни популярный российский актер Дмитрий Марьянов. Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями. В связи с этим знакомые артиста решили самостоятельно отвезти Марьянова в больницу в подмосковной Лобне.