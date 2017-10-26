Шварценеггер пообещал все исправить в новом "Терминаторе"

По словам актера, в шестой части создателям удастся избежать ошибок, допущенных в предыдущем фильме.

"Они просто берут нескольких основных персонажей, например, героиню Линды Хэмилтон и моего героя, и забывают обо всем остальном. Отходят ото всех этих перемещений во времени и других персонажей", — добавил актер.

Хэмилтон исполнила роль Сары Коннор в первой и второй картине о роботе из будущего. Она вернется к своей героине в шестой ленте. Режиссером боевика выступит Тим Миллер, продюсером — автор оригинальной картины Джеймс Кэмерон.

О том, что Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора", стало известно в мае.

"Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить франшизу. И я там буду", — заявил 69-летний актер.

Добавим, франшиза "Терминатор" повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров "Скайнет" и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.