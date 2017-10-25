23:47 25.10.2017 | Культура | Новости
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Российский актер Михаил Кокшенов после инсульта парализован

Актер российского и советского кино Михаил Кокшенов попал в реанимацию с инсультом.

Российский актер Михаил Кокшенов после инсульта парализован

После приступа его частично парализовало. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи отмечают, что Кокшенов находится в сознании, но контактирует с окружающими вяло.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах и телеспектаклях. Среди них - "Вечный зов", "Не может быть!", "Как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82".

Как сообщал УРА-Информ, в возрасте 47 лет ушел из жизни популярный российский актер Дмитрий Марьянов. Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В связи с этим знакомые артиста решили самостоятельно отвезти Марьянова в больницу в подмосковной Лобне. Однако к сожалению, актер умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне.


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