Российский актер Михаил Кокшенов после инсульта парализован

После приступа его частично парализовало. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи отмечают, что Кокшенов находится в сознании, но контактирует с окружающими вяло.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах и телеспектаклях. Среди них - "Вечный зов", "Не может быть!", "Как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82".

Как сообщал УРА-Информ, в возрасте 47 лет ушел из жизни популярный российский актер Дмитрий Марьянов. Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В связи с этим знакомые артиста решили самостоятельно отвезти Марьянова в больницу в подмосковной Лобне. Однако к сожалению, актер умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне.