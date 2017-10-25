Меладзе впервые рассказал о свадьбе с Брежневой

Отметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в октябре 2015 года на которой никого не было. Недавно они отметили вторую годовщину свадьбы.

"Мы это сделали по-простому, вдвоем. Свадьба прошла в Италии. Мы старались никого не напрягать и не делать из этого какую-то шумиху. Мне кажется, это совершенно естественно, когда люди бережно относятся друг к другу, чтобы не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни. Тем не менее, все равно нас там хотел снять какой-то фотограф, были какие-то местные папарацци", - отметил Константин.

Судя по всему пара приняла решение просто пойти в мэрию и расписаться.

"У нас не получилось устроить такую тихую свадьбу, которую мы хотели. Но в любом случае мы провели там нормальные два-три дня так, как мы бы этого хотели, а не так, как предписывал этикет или сложные церемониальные правила", - добавил музыкант.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Вера Брежнева снова мечтает ощутить признак материнства. "Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – отметила певица.