11:58 25.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Меладзе впервые рассказал о свадьбе с Брежневой

Известный музыкант и продюсер Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии.

Меладзе впервые рассказал о свадьбе с Брежневой

Отметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в октябре 2015 года на которой никого не было. Недавно они отметили вторую годовщину свадьбы. 

"Мы это сделали по-простому, вдвоем. Свадьба прошла в Италии. Мы старались никого не напрягать и не делать из этого какую-то шумиху. Мне кажется, это совершенно естественно, когда люди бережно относятся друг к другу, чтобы не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни. Тем не менее, все равно нас там хотел снять какой-то фотограф, были какие-то местные папарацци", - отметил Константин.

Судя по всему пара приняла решение просто пойти в мэрию и расписаться.

"У нас не получилось устроить такую тихую свадьбу, которую мы хотели. Но в любом случае мы провели там нормальные два-три дня так, как мы бы этого хотели, а не так, как предписывал этикет или сложные церемониальные правила", - добавил музыкант.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица  Вера Брежнева снова мечтает ощутить признак материнства. "Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – отметила певица.


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