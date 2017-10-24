Пышнотелая британская теледива провалилась под сцену на шоу - ВИДЕО

Об прецеденте пишет Mirror. Как отмечается, исполнительница на Best TV Show Коллинз должна была объявить победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу". Однако, едва назвав имя, певица провалилась в специальный люк под сцену.

В связи с этим на помощь теледиве кинулись звезды телешоу "Остров любви" и помогли ей выбраться на поверхность.

"Я в шоке. Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", - отметила звезда. Также Коллинз подчеркнула, что намерена подать в суд на телерадиокорпорацию из-за конфузного инцидента.

Стоить добавить, что когла артистка упала под сцену этот неловкий момент запечатлели местные телеканалы. Кроме того, курьез с девушкой опал в прямой эфир BBC.

Напомним, как особщал ранее "УРА-Информ", ушел из жизни сооснователь групп Marilyn Manson Скотт Путески на 50-м году жизни, который также известен, как Дейзи Берковиц.