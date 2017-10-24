23:48 24.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Потап и Настя объявили паузу в своей карьере - ВИДЕО

Солисты дуэта "Потап и Настя" во вторник,23 октября, объявили о прекращении совместной работы.

Потап и Настя объявили паузу в своей карьере - ВИДЕО

При этом творческая пауза объявлена на неопределенный срок. Об этом артисты сообщили в опубликованном в социальной сети видеообращении.

Сколько продлится пауза, они пока еще не знаю, однако Алексей Потапенко отметил, что на прощание у них для поклонников есть "кое-что интересное".

Напомним, дуэт "Потап и Настя" был основан в 2006 году. Наиболее известными хитами коллектива являются "Не пара", "Умамы", "Чумачечая весна" и другие.

Как сообщал УРА-Информ, в мая Алексей Потапенко кардинально решил изменить свой образ. Так, Потап появился на публике в классическом костюме.


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