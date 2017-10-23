Умер сооснователь группы Marilyn Manson

Об этом передает издание Independent.

Путески основал группу Marilyn Manson в 1989 году вместе с Брайаном Уореном, взявшим впоследствии себе одноименный псевдоним. Позднее Путески покинул группу из-за разногласий.

Он также выступал в составе других групп, среди которых Jack Off Jill и Godhead. А после организовал собственный проект под названием Three Ton Gate.

В 2014 году музыкант открыто признался, что у него рак кишечника четвертой стадии. Его диагностировали музыканту в сентябре 2013-го года.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Париж ушел из жизни один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор. Он умер на 86 оду жизни.