"Анну Каренину" не пустили на сцену украинского театра из-за русского языка

Об этом актриса сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в театре запретили спектакль Анна Каренина, в котором она играет главную роль, из-за русского языка постановки.

"Смешали грешное с праведным ... Хотели сыграть для хмельниччан "Анну Каренину" ... Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература ... Обидно", – пожаловалась Сумская.

Актер Виталий Борисюк добавил, что решение о запрете спектакля приняла директор театра. Которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов.

Между тем, подчеркнул артист, "на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Украине вступил в силу закон 2054-VIII о языковых квотах на телевидении. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Соответствующий законопроект обязывает вещателей довести долю контента на государственном языке.