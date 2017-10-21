05:00 21.10.2017 | Культура | Новости
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Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели - ФОТО

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо неожиданно засветился на прогулке с украинской моделью Алиной Байковой из Кропивницкого. Соответствующие фотографии опубликовал британский таблоид DailyMail.

Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели - ФОТО

Как отмечается, пара неспешно прогуливалась в компании актера Тоби Макгваера и еще одной девушки. Также представители СМИ отметили, что 42-летний Ди Каприо и 28-летняя Байкова смеялись и обменивались взглядами.

Похоже, что это не было свиданием в самом прямом смысле слова. Поскольку, как Лео, так и Алина выглядели слишком собранными для личной встречи.

Кстати, в прошлом месяце Лео в один день встретился сразу с двумя девушками. При этом одна из них – его нынешняя подруга Лорейна Рей, а вот другая – Тони Гарн – является его бывшей пассией.

Алина Байкова - всемирно известная украинская топ-модель, меценат и представитель международной благотворительной организации Generous People Found. 

Напомним, как сообщай ранее "УРА-Информ", известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм, который сыграл роль в фильмах "Перевозчи", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и в множество других, на днях принял участие в съемках рекламного ролика в Киеве, на НСК Олимпийский.


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