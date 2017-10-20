Хью Хефнер посмертно украсил обложку Playboy - ФОТО

Отметим, что Хефнер стал первым мужчиной, которого поместили на обложку журнала без сопровождения на ней женщин.

Новый выпуск посвящен основателю Playboy Enterprises, а сама фотография, которую поместили на обложку, была сделана в 1965 году Ларри Гордоном. "Новый номер Playboy – это прелюдия к будущему трибьют-выпуску, в котором будет более 100 страниц", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. Кстати, примерно год назад журналисты начали говорить о том, что Хефнер очень болен. Тем не менее сам основатель журнала Playboy полностью опроверг эту информацию.