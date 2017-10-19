MONATIK: "Мы сегодня вскрыли бочку. Vitamin D" - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает кореспондент "УРА-Информ".

По словам артиста, люди живут в серых буднях и очень мало получают света. "Только 90 солнечных дней в году и это максимум, поэтому приходится это все компенсировать за счет вот таких ярких шоу. Это то, что помогает прежде всего подняться человеку в сложных ситуациях", - добавил украинский исполнитель.

Отметим, что "Vitamin D" является очень знаковым концертом в творческой деятельности артиста.

"Мы сегодня вскрыли бочку. Когда-то она была закрыта и в ней созревала одна идея, одевалась в музыку... Оказалось что в бочке то, из-за чего все мы без ума. Это и эксперимент, и то что хотелось очень давно сделать... Эта новая песня уже играла сегодня на многих радиостанциях", - подчеркнул певец.

Также организаторы "Vitamin D" рассказали, что впервые техническое оснащение концерта во Дворце спорта является самым сложным среди шоу украинских артистов. Поэтому, чтобы осуществить все задуманное, организаторы полностью перестроили сцену.

В ответ на это MONATIK заявил: "Хочется создать солнце над головой, которое будет издавать лучи света, тепла. И это именно тот самый "Vitamin D" о котором речь".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярного украинского исполнителя MONATIK признали прорывом года по версии премии "Viva! Самые красивые 2017". Он впервые стал обладателем этого титула в новой номинации.