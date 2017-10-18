Стало известно, когда Кейт Миддлтон родит третьего ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских, на своей странице в Твиттере.

Как отмечается, роды Кейт Миддлтон назначены на апрель 2018 года. В свою очередь если подсчитать, герцогиня сейчас находится на третьем месяце беременности. Однако пока представителям СМИ не удалось узнать, кого ждут Уильям и Кэтрин.

Стоить отметить, что третий ребенок супругов займет пятое место в очереди на престол, отодвинув своего дядю, принца Гарри, на шестое место.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Вера Брежнева снова мечтает ощутить признак материнства. "Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – отметила певица.