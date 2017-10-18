Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Европы

Отметим, что за текущей год звезда сумела заработать примерно 95 млн долларов. В частности, ее годовой гонорар повысился благодаря пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая была написана в соавторстве с Джеком Торном и Джоном Тиффани.

Второе место в рейтинге занимает португальский футболист Криштиану Роналду, его доход составил 93 млн долларов. Далее следуют вновь британцы – группа Coldplay (88 млн долларов), британская певица Адель (69 млн долларов).

А вот швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с бюджетом в размере 64 млн долларов. При этом замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.

К слову, 20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали за год 1,06 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", аналитики журнала Forbes определили, кто из спортсменов заработал больше всех. Пальма первенства досталась Криштиано Роналду. На его счету – 88 миллионов долларов.