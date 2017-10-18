Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Европы

Популярный американский журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. Так, на первом месте среди звезд "Европы 2017 года" оказалась британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг.
Отметим, что за текущей год звезда сумела заработать примерно 95 млн долларов. В частности, ее годовой гонорар повысился благодаря пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая была написана в соавторстве с Джеком Торном и Джоном Тиффани.
Второе место в рейтинге занимает португальский футболист Криштиану Роналду, его доход составил 93 млн долларов. Далее следуют вновь британцы – группа Coldplay (88 млн долларов), британская певица Адель (69 млн долларов).
А вот швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с бюджетом в размере 64 млн долларов. При этом замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.
К слову, 20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали за год 1,06 млрд долларов.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", аналитики журнала Forbes определили, кто из спортсменов заработал больше всех. Пальма первенства досталась Криштиано Роналду. На его счету – 88 миллионов долларов.