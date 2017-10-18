Трейлер "Черной пантеры" стал хитом в Сети - ВИДЕО

Соответствующие видео компания Marvel Entertainment обнародовала на своем канале YouTube.

Отметим, что 90 процентов актерского состава фильма составят афроамериканцы. И действительно, если посмотреть трейлер, продюсер свое обещание сдержал в полной мере.

В главных ролях в картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и другие. Режиссером выступил Райан Куглер, снявший фильм "Крид: Наследие Рокки".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторы сериала "Секс в большом городе" сделали громкое заявление о дальнейшей судьбе героев. По их словам, продолжения истории об четырех подруг не будет и точка.