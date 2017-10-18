Трейлер "Черной пантеры" стал хитом в Сети - ВИДЕО
В Интернете появился новый трейлер фантастического фильма "Черная пантера", выход которого запланирован на 2018 год. Ролик собрал свыше 4,6 млн просмотров, что дает право называть себя абсолютно интернет-хитом в сети.
Соответствующие видео компания Marvel Entertainment обнародовала на своем канале YouTube.
В главных ролях в картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и другие. Режиссером выступил Райан Куглер, снявший фильм "Крид: Наследие Рокки".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторы сериала "Секс в большом городе" сделали громкое заявление о дальнейшей судьбе героев. По их словам, продолжения истории об четырех подруг не будет и точка.