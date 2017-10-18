05:00 18.10.2017 | Культура | Новости
100176477:labazovych

Трейлер "Черной пантеры" стал хитом в Сети - ВИДЕО

В Интернете появился новый трейлер фантастического фильма "Черная пантера", выход которого запланирован на 2018 год. Ролик собрал свыше 4,6 млн просмотров, что дает право называть себя абсолютно интернет-хитом в сети.

Трейлер

Соответствующие видео компания Marvel Entertainment обнародовала на своем канале YouTube.

Отметим, что 90 процентов актерского состава фильма составят афроамериканцы. И действительно, если посмотреть трейлер, продюсер свое обещание сдержал в полной мере.

В главных ролях в картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и другие. Режиссером выступил Райан Куглер, снявший фильм "Крид: Наследие Рокки".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авторы сериала  "Секс в большом городе" сделали громкое заявление о дальнейшей судьбе героев. По их словам, продолжения истории об четырех подруг не будет и точка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив