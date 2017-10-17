03:00 17.10.2017 | Культура | Новости
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Детское "Евровидение-2018" состоится в Минске - ВИДЕО

Детский музыкальный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Беларуси, Минске. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Европейского вещательного союза. 

Детское

Кроме того, это информацию также подтверждает видео детского песенного конкурса "Евровидение", которые опубликованное на Youtube канале.

"Детский конкурс "Евровидение" — ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран — членов Европейского вещательного союза", - сказано в сообщении.

Также отметим, что 16-й конкурс будет обслуживать Белтелерадиокомпания.Таким образом, Беларусь уже во второй раз станет хозяйкой конкурса.

Кстати, в этом году финал конкурса пройдет в грузинском Тбилиси 26 ноября. Представлять Украину будет Анастасия Багинская с песней "Не останавливай".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем надавно в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс  Евровидение 2018. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить до 15 января 2018 года.


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