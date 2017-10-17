Детское "Евровидение-2018" состоится в Минске - ВИДЕО

"Детский конкурс "Евровидение" — ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран — членов Европейского вещательного союза", - сказано в сообщении.
Также отметим, что 16-й конкурс будет обслуживать Белтелерадиокомпания.Таким образом, Беларусь уже во второй раз станет хозяйкой конкурса.
Кстати, в этом году финал конкурса пройдет в грузинском Тбилиси 26 ноября. Представлять Украину будет Анастасия Багинская с песней "Не останавливай".
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем надавно в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить до 15 января 2018 года.
Кабинет Министров Украины одобрил закупку Министерством юстиции юридических услуг для возвращения заблокированных финансовых гарантий надлежащего проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".