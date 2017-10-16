В Страсбурге устроили неделю украинского кино

Так, неделя кино была названа "Focus sur l'Ukraine". Такие данные распространило Постоянное представительство нашей страны при Совете Европы. Известно, что неделя кино стартовала в кинотеатре "Одиссей" кинокартиной "Чужая молитва" (2017).

Также отмечается, что несмотря на все блокирование кинотеатра и рядом расположенных зданий правоохранителями за два часа до старта сеанса из-за данных о минировании, фильм все равно собрал полный зал. Седьмого же октября Одесский кинофестиваль представил победителей среди короткометражок.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять украинско-итальянский кинофильм.