02:00 16.10.2017 | Культура | Авторские статьи
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В Страсбурге устроили неделю украинского кино

В Страсбурге с шестого по 14-е октября была проведена неделя украинского кино.

В Страсбурге устроили неделю украинского кино

Так, неделя кино была названа "Focus sur l'Ukraine". Такие данные распространило Постоянное представительство нашей страны при Совете Европы. Известно, что неделя кино стартовала в кинотеатре "Одиссей" кинокартиной "Чужая молитва" (2017).

Также отмечается, что несмотря на все блокирование кинотеатра и рядом расположенных зданий правоохранителями за два часа до старта сеанса из-за данных о минировании, фильм все равно собрал полный зал. Седьмого же октября  Одесский кинофестиваль представил победителей среди короткометражок.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять украинско-итальянский кинофильм.


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