06:00 16.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинка завоевала титул на конкурсе купальников "Мисс Земля 2017" - ФОТО

23-летняя одесситка Диана Мироненко, которая в сентябре выиграла конкурс "Мисс Украина Земля - 2017", завоевала "бронзу" на конкурсе купальников в рамках "Мисс Земля 2017" (Miss Earth 2017).

Украинка завоевала титул на конкурсе купальников

Об этом сообщает фан-клуб красавицы в социальной сети Instagram.

Как отмечается, первое место досталось представительнице из Вьетнама, а вот второе завоевала конкурсантка из США. В свою очередь третью позицию заняла украинская красавица. Теперь Диана Мироненко будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Земля -2017", который состоится в начале ноября на Филиппинах.

Стоить добавить, что конкурс проводится на Филиппинах под эгидой ООН.

"Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Во все годы проведения - финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей.


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