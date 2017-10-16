Украинка завоевала титул на конкурсе купальников "Мисс Земля 2017" - ФОТО

Об этом сообщает фан-клуб красавицы в социальной сети Instagram.

Как отмечается, первое место досталось представительнице из Вьетнама, а вот второе завоевала конкурсантка из США. В свою очередь третью позицию заняла украинская красавица. Теперь Диана Мироненко будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Земля -2017", который состоится в начале ноября на Филиппинах.

Стоить добавить, что конкурс проводится на Филиппинах под эгидой ООН.

"Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Во все годы проведения - финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей.