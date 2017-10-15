Умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский

"Светлая память прекрасному человеку, мужу и отцу. Умер наш дорогой друг и коллега, глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский", - сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице Facebook.

Отметим, что похороны Монастырского состоятся завтра в Иерусалиме.

Аркадий Монастырский возглавлял Еврейский фонд Украины и являлся председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки, а также был одним из основателей общественного движения за возрождение еврейской культуры в Украине. Кроме того, Монастырский являлся послом мира Всемирного совета мира.

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