19:54 15.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский

На 57-м году жизни ушел из жизни глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский. О причинах смерти на данный момент не сообщается.

Умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский

"Светлая память прекрасному человеку, мужу и отцу. Умер наш дорогой друг и коллега, глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский", - сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице Facebook.

Отметим, что похороны Монастырского состоятся завтра в Иерусалиме.

Аркадий Монастырский возглавлял Еврейский фонд Украины и являлся председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки, а также был одним из основателей общественного движения за возрождение еврейской культуры в Украине. Кроме того, Монастырский являлся послом мира Всемирного совета мира.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", заканчивается эпоха талантливых, прекрасных актеров. Так, в США ушла из жизни в возрасте 62-х лет заслуженная российская артистк  Вера Глаголева. 


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