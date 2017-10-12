Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлен на второй сезон

Отметим, что производство второго сезона драмы, созданной Дэвидом Э. Келли, начнется в феврале 2018 года. Кроме того, психологический триллер будет состоять из десяти эпизодов.

В основе истории лежит роман Кинга, опубликованный в 2014 году.

"Каждый новый сезон будет показывать каждую новую книгу писателя. Вообще, у нас три книги, так что мы пока не знаем, что будет дальше", - сказал Келли.

Стоить добавить, что в сериале снимаются Мэри-Луиз Паркер, Скотт Лоуренс, Джастин Люпе, Келли Линч, Энн Кьюсак, Роберт Стэнтон, Холланд Тейлор и Брида Вул.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легендарный актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сам снимет продолжение фильма "Рокки" - под названием "Крид-2".