Сильвестр Сталлоне снимет продолжение фильма "Рокки"

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что лента "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015 году. Так, помимо Сталлоне в фильме снимался Майкл Б. Джордан. В то время за свою роль в "Криде" Сталлоне получил премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана.

Однако уже сегодня Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел этого фильма. Известно, съёмки киноленты начнутся в 2018 году.

"Не терпится приступить к съёмкам и продюсированию невероятно талантливого Майкла Б. Джордана в "Криде-2" в следующем году... ещё один раунд! — отметил Сталлоне.

Теперь в спин-оффе Джордан играет сына Аполло Крида — соперника и друга Рокки Бальбоа. Таким образом, герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская компания Netflix снимает фильм о жизни украинских заключенных в СИЗО. Главный герой фильма пройдет путь заключенного с момента попадания в колонию до момента освобождения.