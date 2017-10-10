04:00 10.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала выставила на продажу наряды с "Евровидения" - ФОТО

Победительница "Евровидения 2016" Джамала выставила на продажу платья, в которых она выступала на международном песенном конкурсе. Так, все деньги от продаж пойдут на покрытие долга приюта.

Джамала выставила на продажу наряды с

Об этом свидетельствует пост на ее странице в социальной сети Facebook.

Украинская певица отметила, что очень хочет помочь оплатить долг приюту, чтобы более чем 2600 животных смогли спокойно пережить зиму. В связи с этим Джамала и решила выставить на продажу свои наряды.

"Для меня это знаковые платья! Думаю, вы и сами помните, в них я выступала на "Евровидении", надевала на Церемонию открытия", - написала Джамала.

В частности, на продажу выставили пять нарядов от дизайнеров FROLOV, Litkovskaya, Yuliya Magdych, Дмитрий Курята стоимостью от 6 тыс. грн. до 3 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая украинская певиц Джамала и победительница Евровидения 2016 решила кардинально изменить свой образ. На этот раз звезда поэкспериментировала со своими волосами.


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