Джамала выставила на продажу наряды с "Евровидения" - ФОТО

Об этом свидетельствует пост на ее странице в социальной сети Facebook.

Украинская певица отметила, что очень хочет помочь оплатить долг приюту, чтобы более чем 2600 животных смогли спокойно пережить зиму. В связи с этим Джамала и решила выставить на продажу свои наряды.

"Для меня это знаковые платья! Думаю, вы и сами помните, в них я выступала на "Евровидении", надевала на Церемонию открытия", - написала Джамала.

В частности, на продажу выставили пять нарядов от дизайнеров FROLOV, Litkovskaya, Yuliya Magdych, Дмитрий Курята стоимостью от 6 тыс. грн. до 3 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая украинская певиц Джамала и победительница Евровидения 2016 решила кардинально изменить свой образ. На этот раз звезда поэкспериментировала со своими волосами.