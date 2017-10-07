Звезда "Секса в большом городе" поделился мнением о скандале с Ким Кэтролл

Такую же информацию подтвердила актриса Сара Джессика Паркер. В частности, несмотря на готовый сценарий, фильм "Секс в большом городе 3" будет прекращен.

В свою очередь 52-летнея актриса заявила, что фильм не будет снят из-за разногласий с 61-летней Ким Кэтролл и киностудии Warner Brothers. В то же время Кэтролл тут же отреагировала на слова Паркер о том, что проект заморожен из-за ее требований.

"Единственное требование, которое я когда-либо выдвигала, заключалось в том, что я не хотела сниматься в третьей части фильма еще в 2016 году",– написала Ким в Twitter.

Отметим, что этот скандал вызвал критику и бурные обсуждения среди поклонников третьего фильма. Они считают, что вторая часть была ужасной, а ее другие проекты просто замечательны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 78-м году ушел из жизни легендарный режиссер, наиболее известный фильмом "Ночь живых мертвецов".