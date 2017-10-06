В Стокгольме вручили Нобелевскую премию мира

В этом году ее получила Международная кампания по запрету ядерного оружия - ICAN. Как сказано на сайт премии, ICAN в прошлом году приложил усилия для достижения мира, не имеющего ядерного оружия, нового направления и новой силы.

Это коалиция неправительственных организаций, в состав которой входит около ста различных стран мира. Кампания ICAN является ведущим акционером гражданского общества, стремится достичь запрещения ядерного оружия в соответствии с международным правом.

В Нобелевском комитете также подчеркнули, что следующие шаги по достижению мира, свободного от ядерного оружия, должны включить государства, имеющие ядерное оружие. Премия 2017 призывает государства, имеющие ядерное оружие, начать переговоры о постепенной ликвидации 15 тысяч ядерного оружия в мире.

Напомним, в 2016 году, Нобелевскую премию мира вручили Президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.

Как сообщал УРА-Информ, Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за развитие криоэлектронных микроскопии.

Нобелевскую премию в области физики присудили Райнеру Вайсу, Барри Бариш и Кипу Торну за изучение гравитационных волн.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена ученым Джеффри