Украинского певца ограбили за границей

Популярного украинского певца и ведущего Дмитрия Дантеса "обчистили" в США. Именно в эту страну артист отправился с коллективом, чтобы принять участие в шоу "Еда, я люблю тебя".
Об сообщает издание Fashion People.
По словам Дантеса, в Майами служебный автомобиль обокрали. В частности, из транспортного средства забрали много техники и рюкзаков, где были паспорта двух членов команды. В связи с этим ребятам пришлось передвигаться по Америке на машине.
"Я вызвался помочь и мы проехали 5000 км от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", - поделился Дантес.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Дружбы народов в столице Украин гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.