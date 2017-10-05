02:00 05.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинского певца ограбили за границей

Популярного украинского певца и ведущего Дмитрия Дантеса "обчистили" в США. Именно в эту страну артист отправился с коллективом, чтобы принять участие в шоу "Еда, я люблю тебя". 

Украинского певца ограбили за границей

Об сообщает издание Fashion People.

По словам Дантеса, в Майами служебный автомобиль обокрали. В частности, из транспортного средства забрали много техники и рюкзаков, где были паспорта двух членов команды. В связи с этим ребятам пришлось передвигаться по Америке на машине.

"Я вызвался помочь и мы проехали 5000 км от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", - поделился Дантес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Дружбы народов в столице Украин гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.

      

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