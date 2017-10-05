Украинского певца ограбили за границей

Об сообщает издание Fashion People.

По словам Дантеса, в Майами служебный автомобиль обокрали. В частности, из транспортного средства забрали много техники и рюкзаков, где были паспорта двух членов команды. В связи с этим ребятам пришлось передвигаться по Америке на машине.

"Я вызвался помочь и мы проехали 5000 км от Майами до Сан-Франциско и тогда только мы втроем увидели Гранд Каньон", - поделился Дантес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Дружбы народов в столице Украин гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.