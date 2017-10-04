Google представил новый флагман Pixel 2 - ФОТО

Смарфоны отличаются между собой размером дисплея и емкостью аккумулятора. При этом старшая версия Pixel 2 XL получила шестидюймовый экран, в то время как дисплей Pixel 2 на дюйм меньше.

Защищает экраны смартфонов стекло Gorilla Glass пятого поколения, корпус смартфонов выполнен из стекла и металла. Разрешение экрана Pixel 2 составляет 1920х1080 точек, Pixel 2 XL - 2560Ч1440 точек (Quad HD).

В компании также отметили, что в продажу поступит версии с 4 и 6 ГБ оперативной, а также 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Новинки оснащены стереодинамиками, основная камера получила модуль на 12,3 мегапикселя. Емкость аккумуляторов у Pixel 2 составляет 2700 мАч, а у старшей версии - 3250 мАч. Быстрая зарядка поддерживается.

Цены на базовую версию стартуют с 650 долларов, а максимальная будет достигать 950 долларов за смартфон от Google.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Google покупает часть тайваньского производителя смартфонов HTC за 1,1 миллиардров долларов.