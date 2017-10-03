"Укрпочта" выпустит марки с героями украинского фильма - ФОТО

Главные герои первого украинского фильма-фэнтези "Сторожевая застава" появятся на почтовых марках тиражом в 130 тыс. экземпляров. Известно, что на почтовой марке будут изображены герои киноленты Олешко, Илья и Добрыня.
Такая информация появилась на Facebook-странице самой картины.
Как отмечается, презентация и церемония торжественного спецгашения почтовой марки состоится 10 октября. В обращение марку введут специально к премьере фильма, которая запланирована уже в этом месяце.
По словам продюсера фильма, очень приятно когда именно "наши" герои будут изображены на почтовой марке. Это говорит о том, что этот проект действительно достойно оценивается, подчеркнул он.
Кстати, фильм "Сторожевая застава" снятый Юрием Ковалевым по мотивам одноименной книги Владимира Руткивского.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".