03:00 03.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100175213:labazovych

"Укрпочта" выпустит марки с героями украинского фильма - ФОТО

Главные герои первого украинского фильма-фэнтези "Сторожевая застава" появятся на почтовых марках тиражом в 130 тыс. экземпляров. Известно, что на почтовой марке будут изображены герои киноленты Олешко, Илья и Добрыня.

Такая информация появилась на Facebook-странице самой картины.

Как отмечается, презентация и церемония торжественного спецгашения почтовой марки состоится 10 октября. В обращение марку введут специально к премьере фильма, которая запланирована уже в этом месяце.

По словам продюсера фильма, очень приятно когда именно "наши" герои будут изображены на почтовой марке. Это говорит о том, что этот проект действительно достойно оценивается, подчеркнул он.

Кстати, фильм "Сторожевая застава" снятый Юрием Ковалевым по мотивам одноименной книги Владимира Руткивского. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив