"Укрпочта" выпустит марки с героями украинского фильма - ФОТО

Такая информация появилась на Facebook-странице самой картины.

Как отмечается, презентация и церемония торжественного спецгашения почтовой марки состоится 10 октября. В обращение марку введут специально к премьере фильма, которая запланирована уже в этом месяце.

По словам продюсера фильма, очень приятно когда именно "наши" герои будут изображены на почтовой марке. Это говорит о том, что этот проект действительно достойно оценивается, подчеркнул он.

Кстати, фильм "Сторожевая застава" снятый Юрием Ковалевым по мотивам одноименной книги Владимира Руткивского.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".