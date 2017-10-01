03:00 01.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Звезда фильма "Такси" прилетел в оккупированный Крым

Французский актер, который исполнил главную роль в фильме "Такси" Сами Насери прилетел в оккупированный Крым. 

Звезда фильма

Отметим, что в Крым актер прилетел из Москвы вместе со своим другом - певцом из Франции Мурадом Бурави.

В аэропорту Симферополя его встречали поклонники и журналисты. "Я не боюсь санкций, люблю Россию и вашу страну, поэтому я здесь сегодня", - заявил актер. Также Насери добавил, что вылетел из Франции рано утром, но дорога была долгая и только поздно ночью он смог прибыть в Крым. 

Кроме того, на выезде из аэропорта Насери встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету, и попросили его расписаться на капоте одной из машин.

В то же время Бурави подчеркнул, что приезд на оккупированный полуостров был их собственным желанием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер Джим Керри открыл персональную выставку живописных работ в Лас-Вегасе в США. 


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