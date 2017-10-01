На Мэрилина Мэнсона обрушилась декорация во время концерта - ВИДЕО
На американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в Нью-Йорке упала декорация во время концерта, в результате чего артист получил серьезные травмы.
В частности, на певца рухнула часть декорации - два огромных скрещенных пистолета. Шоу прервалось, сообщает Daily Mail.
Таким образом пока сценический персонал поднимал декорацию, Мэрилин лежал без движения. В зале выключили свет и накрыли музыканта одеялом до приезда врачей.
Согласно словам одной зрительницы, все подумали что это часть шоу. Однако потом увидев лицо гитариста и лица других, которые подбежали к Мэнсону стало ясно, что все испуганные случившемся. "Я тогда подумала, что действительно это не шутка", - отметила она.
В настоящее время известно, что в Мэрлина по меньшей мере один перелом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу в городе Амьен между одноименным клубом и ФК Лилль на стадионе обрушилось заграждение. Пострадали не менее 29 человек, трое из них получили серьезные травмы.