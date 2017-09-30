Джим Керри открыл выставку своих картин в США - ФОТО

Об этом сообщает издание Artnet.

По информации ведомства, выставка проходит в галерее группы Signature Gallery.

Отметим, что актер занимается живописью, а также скульптурой, на протяжении последних шести лет.

Плоды трудов Керри можно будет увидеть на выставке, название которой - "Солнечный ливень".

Данная выставка является первой крупной для актера. До этого он организовывал только небольшой проект под названием "Нечего здесь смотреть", которых проходил в Палм-Спрингс в 2011 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на выставке в Москве, вандал облил краской работы, посвященные войне в Украине, работы победителя конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко.