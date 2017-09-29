Стало известно, где похоронят легендарного Хью Хефнера

Об этом сообщает издание "The Daily Mail".

Отметим, что Хью Хефнер купил место рядом с любимой актрисой Мэрилин Монро еще в 1992 году за 75 тысяч долларов. В то время Хафнер заявил, что таким образом хочет навсегда остаться рядом с ней.

"Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября", - гласит сообщение.

Кстати, еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.

Хефнер присоединится к ряду голливудских знаменитостей, похороненных на знаменитом кладбище в Лос-Анджелесе, включая музыканта Роя Орбисона, писателя Трумана Капоте и знакового артиста Дина Мартина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США недавно умер Джон Хёрд – актер, который исполнил одну из ролей в кинофильме "Один дома".